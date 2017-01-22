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Konya'da kartvizit çetesine polisten suçüstü

Konya’da üzerinde kadın isimleri ve numaraları bulunan kartvizitleri yola atan şahıslar polis tarafından suçüstü yakalandı.

Konyada kartvizit çetesine polisten suçüstü

22 Ocak 2017 15:17
Konya'da kartvizit çetesine polisten suçüstü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine Atatürk Caddesi üzerinde kartvizit atıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, cadde üzerine kartvizit atan İ.K. (22) ve daha önce de yol kenarında otostop çekerek fuhuş yapmaktan sabıkası bulunan A.Ç. (22), S.A. (25), M.K. (27) isimli kadınları suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından yakalanan şahıslar fuhşa teşvik ve fuhşun yolunu kolaylaştırma suçlamasıyla Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Şahıslar buradaki ifadelerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Etiketler: kartvizit çetesi, Konya


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