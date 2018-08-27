Konya'da kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçında Konyaspor evinde Bursaspor ile karşılaştı. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Atiker Konyaspor'un geliştirdiği atakta Adis Jahovic Bursaspor kalecisi Harun Tekin'den dönen topu ağlarla buluşturdu. 1-0

9. dakikada Atiker Konyaspor yaptığı altı pas ile gole çok yaklaştı, Adis Jahovic'in vurduğu şut dışarı çıktı.

17. dakikada Bursaspor skoru dengelemeye çok yaklaştı ancak Allano Lima'nın ceza sahası içerisinden vurduğu şut dışarı çıktı.

22. dakikada Atiker Konyaspor'un atağında Moryke Fofona mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi ve top kaleci Harun'da kaldı.

33. dakikada Bursaspor'un kullandığı penaltı vuruşunda Aytaç Kara, Serkan'ı ters köşe yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-1

42. Atiker Konyaspor sol kanattan Ferhat Öztorun ile atağa çıktı ancak Ferhat'ın pasına Adis Jahovic'ten önce Bursaspor savunması müdahale etti

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'ın sağ çaprazdan vurduğu şut dışarı çıktı.

61. dakikada Atiker Konyaspor'da Selim'in şutunu kaleci Harun kurtardı.

67. dakikada Paolo Hurtado sol çaprazdan topu ceza sahasına ortaladı, ancak Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Bursaspor'un geliştirdiği atakta Furkan Soyalp'ın çektiği şutu kaleci Serkan kurtardı.

77. dakikada Atiker Konyaspor takımından Paolo Hurtado sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında ceza sahasına ortaladı ancak Bursaspor savunması topu dışarı gönderdi.

82. dakikada Bursaspor'dan Tunay Torun'un ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çiçek xx

Konyaspor: Serkan xxx, Selim xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Vedat Bora dk. 68 xx), Yatabare xx, Adis Jahovic xxx, Uğur Demirok xx, Moke xx (Paolo Hurtado dk. 61 xx), Fofona x, Ferhat xx, Skubic xx

Yedekler: Mahmut, Volkan, Fallou Diagne, Ali Turan, Milosevic, Traore, Opanasenko, Mücahit

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Bursaspor: Harun xx, Ertuğrul xx, Gregoire Saivet xx, Allano Lima xx (Kubilay dk. 89 ?), Yusuf xx (Tunay Torun dk. 68 xx), Furkan Soyalp xx (Ekoko dk. 81 x), Aziz xx, Barış xx, Stancu xx, Aytaç xxx, Burak xx

Yedekler: Okan, Muhammed Şengezer, Furkan Emre Ünver, Muhammed Emin Sarıkaya, Ramazan, Jani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Adis Jahovic (dk. 2) (Konyaspor), Aytaç Kara (dk. 33 pen.) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Adis Jahovic, Jens Jonsson (Konyaspor), Aytaç, Furkan Soyalp, Kembo (Bursaspor)