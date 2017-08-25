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Konya'da kısa dönem erler yemin etti

Konya İl Jandarma Komutanlığında vatani görevlerini yapmak için silah altına alınan 368’nci kısa dönem 122 er törenle yemin etti.

Konyada kısa dönem erler yemin etti

25 Ağustos 2017 14:36

Yenin töreni Konya İl Jandarma Komutanlığı ek hizmet binasında gerçekleştirildi. Konya İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran, erlerin anne ve babalarına hitaben yaptığı konuşmada, “Canınızdan daha çok sevdiğiniz, her türlü kötülükten esirgeyerek büyüttüğünüz, bir bayram havası içerisinde askere uğurladığınız ve şimdi de kutsal ant içme töreninde yanlarında bulunduğunuz Mehmetçiğe büyük bir güç ve moral kaynağı olmaktasınız” dedi.

Albay İsmet Cansaran yemin törenindeki erlere de seslenerek, “Kahraman Mehmetçikler sizler bugün burada Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, teminatı olarak devletimizin bağımsızlık timsali olan bayrağımız huzurunda silah arkadaşlarınıza omuz omuza vererek namusunuz üzere yemin edeceksiniz. Yeminin her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, inancın, emirlere mutlak itaatin tartışılmaz simgesidir. Edeceğiniz yemin ile vatan, millet ve cumhuriyete sadakatle bağlı kalacağınızı, kahraman teşkilatımızın gelenek ve kurallarını kararlılıkla savunup uygulayacağınızı tek bir ağızdan haykıracaksınız” ifadelerini kullandı.

Birliğe ilk katılan er ile eğitim ve sporda başarılı olan erlere, Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün tarafından ödülleri verildi ve tören geçişi yapıldı. 368’nci kısa dönem erler, tören sonunda aileleri ile buluştu. Ailesiyle buluşan bazı erler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene, Vali Yardımcısı Fazlı Akgün, Konya Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, askeri personel ile erlerin aileleri katıldı. 

Mustafa Yaşar Beşer
 

Etiketler: Konya İl Jandarma Komutanlığı


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