Konya'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinden Konya istikametine giden H.A. idaresindeki 06 ZZM 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak savrulan otomobilde bulunan sürücü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan K.G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü H.A. Konya’ya sevk edilirken, diğer yaralı K.G. ise Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş