Diğer
Kategoriler

Konya'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Konyada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

23 Temmuz 2017 11:57

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinden Konya istikametine giden H.A. idaresindeki 06 ZZM 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak savrulan otomobilde bulunan sürücü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan K.G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü H.A. Konya’ya sevk edilirken, diğer yaralı K.G. ise Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ömer Keleş

Etiketler: kaza, Konya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!