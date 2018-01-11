Konya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Ankara yönüne gitmekte olan Yalçın Dörtbudak (25) idaresindeki 27 ASP 46 plakalı hayvan yemi yüklü tır, Ereğli ilçesine bağlı Zengen mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Kazada tırın kabini altında kalan sürücü Yalçın Dörtbudak, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırda yüklü olan hayvan yemleri ise yola saçıldı. Kazada hayatını kaybeden tır sürücü, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özcan Saraç

