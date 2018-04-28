Konya’da korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akşehir ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi istikametinden Akşehir yönüne seyir halinde olan 03 PS 736 plakalı hafif ticari araç ile Abdulkadir Yaman (74) idaresindeki 42 D 9965 plakalı otomobil Ortaköy Mahallesi’ndeki kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdulkadir Yaman ile araçta bulunan Feride (73), Ramazan (43) ve 7-8 yaşlarındaki Emirhan Yaman olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta bulunan Mustafa Saltık ve Hacı Mustafa Keskin ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbiri aldı.

VATANDAŞLAR TEDBİR ALINMASINI İSTEDİ

Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları ile Ortaköy Mahallesi sakinleri kaza yerinde toplanarak tepki gösterip, karayolunu trafiğe kapattı. Vatandaşlar, yetkililerin gelmesini isteyerek, kazanın meydana geldiği kesimde alt ve üst geçidin yapılmasını istediklerini belirtti. Vatandaşların karayolunda oturmaya devam ettikleri sırada Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, kaza yerine gelerek vatandaşları dinledi. Kaymakam Türk, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı sırada zaman zaman tansiyon yükseldi. Kaymakam Türk, her türlü işlemin yapılacağını ve gerekli tedbirin alınacağını söyleyerek yolun açılmasını istedi. Vatandaşlar daha sonra yolu trafiğe açtı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.