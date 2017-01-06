Yangın, merkez Meram İlçesi Loras Mahallesi 15297 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan Süleyman S.’ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evinin çatısından dumanlar yükseldiğini fark eden Süleyman S. itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Beşer

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