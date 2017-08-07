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Konya’da kupa coşkuyla kutlandı

Samsun'da oynanan Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesi, Konyalı vatandaşları sokağa döktü.

Konyada kupa coşkuyla kutlandı

07 Ağustos 2017 09:09
Konya’da kupa coşkuyla kutlandı - Tıkla İzle

11. Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atiker Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Beşiktaş'a 2-1 üstünlük sağlayan Atiker Konyaspor, şampiyon oldu. Atiker Konyaspor'un tarihinde ilk kez Süper Kupa kazanması, Konyalı vatandaşları coşturdu. Sokaklara çıkan yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp, araç konvoyları oluşturarak şampiyonluğu kutladı. Taraftarların coşkusu gece geç saatlere kadar devam ederken, trafiğin kapalı olduğu noktalar ise polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 

İbrahim Yetkin


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