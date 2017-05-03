Konya’da minibüs takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer K. yönetimindeki 35 HAN 81 plakalı minibüs, Beyşehir-Akseki Karayolu, Üstünler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen minibüs, takla atarak devrildi ve ters döndü. Kazada, yaralanan minibüs sürücüsü ve eşi Sevim Kutlu ile baldızı Münevver Kayabaşı adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Araçtan yola fırlayarak ağır yaralanan Sevim Kutlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Münevver Kayabaşı ise acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi. Kazada ölen Sevim Kutlu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Rıza Önses