Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin çatısından yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinin kilitli olan kapısını balyozla kırdıktan sonra yangına müdahale edebildi. Haberi alır almaz atölyelerine gelen iş yeri sahibi Nevzat Turgut ve oğlu da itfaiye görevlilerine yardımcı olmaya çalıştı. MEDAŞ görevlileri de tedbir amacıyla sokakta elektriği keserek önlem aldı. İtfaiye ekipleri, yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.