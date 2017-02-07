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Konya'da mobilya atölyesinde yangın

Konya’da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından iş yerinin kapıları kırılarak söndürüldü.

Konyada mobilya atölyesinde yangın

07 Şubat 2017 11:31
Konya'da mobilya atölyesinde yangın - Tıkla İzle

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin çatısından yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinin kilitli olan kapısını balyozla kırdıktan sonra yangına müdahale edebildi. Haberi alır almaz atölyelerine gelen iş yeri sahibi Nevzat Turgut ve oğlu da itfaiye görevlilerine yardımcı olmaya çalıştı. MEDAŞ görevlileri de tedbir amacıyla sokakta elektriği keserek önlem aldı. İtfaiye ekipleri, yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Etiketler: Konya, mobilya atölyesi, yangın


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