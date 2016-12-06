Yangın, merkez Meram İlçesi Alparslan mahallesi Akbelen Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Y.(24)’ye ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Köyden eve gelen ve evinden dumanlar yükseldiğini gören Hüseyin Y., polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında müstakil evde büyük hasar oluştuğu öğrenildi.

Ev sahibi Hüseyin Y. yangın sırasında evde kimsenin olmadığını, kendilerinin köyden geldikleri ve bu sırada yangını fark ettiklerini söyledi.

Mustafa Beşer