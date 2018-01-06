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Konya’da müteahhit bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde müteahhit bürosuna pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Konyada müteahhit bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

06 Ocak 2018 11:39
Konya’da müteahhit bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan Cem K., binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre iş yerinde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından adrese çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan 1 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alını. Silahlı saldırı sırasında müteahhit A.S.’nin iş yerinde bulunmadığı öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, şüpheli Cem K.’yi yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Polisin çalışması sırasında Cem K.’nin polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Cinayet zanlısı Cem K.'nın evinin yıkılmasını istemediği, müteahhit ile anlaşan komşuları kızdığı için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Özcan Saraç

 

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