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Konya’da mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Konya’da bir iş yerinin deposunda bulunan mutfak tüpünün patlaması sonucu biri işyeri çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Konyada mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

04 Nisan 2018 23:53

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Şirin Hanım Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Ç. apartmanın alt katında bulunan depoya malzeme almak için girdiği sırada gaz sıkışması sonucu mutfak tüpü patladı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, çalışmalara başladı. Patlamada Ümit Ç. ile sokaktan patlama esnasında sokaktan geçen Ali Ö. yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenilen Ümit Ç. ile Ali Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Patlama sırasında yaralanan ve şoka giren Ali Ö., “Pat diye bir ses geldi, karşıdan bir ev patlamış bizde şurada oturuyorduk çay içiyorduk. Bir anda oldu ben de hemen içeriye girdim” şeklinde konuştu.
Olay sonrası evde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, mutfak tüpünden kaynaklanın gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiğini belirlediği öğrenildi. Öte yandan, Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Cevher olay yerine gelerek patlama hakkında bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İbrahim Yetkin
 

 

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