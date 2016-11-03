FETÖ’nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe teşebbüsünün ardından Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla daha önce açığa alınan 54 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis önceden belirlediği adreslere şafak vaktiyle birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 41 öğretmen gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 13 öğretmenin yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor.

Mustafa Beşer