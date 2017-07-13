Konya’da öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Konya’da terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenlenen ve öldürülerek etkisiz hale getirilen teröristlerin V.S., M.E.D., F.T.H., M.C. ve A.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Hücre evini kiralayan ve Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Ahmet Y.’nin evi ilaç mümessili olduğunu söyleyerek kiraladığı ortaya çıktı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele ekiplerinin şehir merkezinde kritik noktalarda bulunan evlerde yaptığı çalışma sırasında Meram ilçesinde bir villanın kiralandığı bilgisini aldı. Ekipler kiralanan villanın, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü konutları, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne yakın olması ve Hava Savunma Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığının servis araçlarının geçiş güzergahında bulunmasıyla evi takibe aldı. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler evi kiralayan Ahmet Y.’nin Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışmalarının ardından villanın hücre evi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Terör ve istihbarat ekiplerinin tespitlerinin ardından dün Özel Harekat Polisleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel ekiplerin eve girdiği operasyonda evin bahçesinde nöbet tutan teröristin, eve baskın yapan polislere eve girer girmez ateş açtığı öğrenildi. Teröristin açtığı ateş sonucu bir Özel Harekat Polisinin kaskına kurşun isabet ettiği belirtildi.

Canlı bomba yeleği hazırlarken öldürüldü

Ekiplerin baskını sırasında öldürülen DEAŞ mensubu 5 teröristin de Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Çatışmada villada bulunan 2 terörist evin çatısında, 1'i bahçede, 2'si ise zemin katta öldürülmüştü. Evin çatı katında ölü ele geçirilen teröristin 26 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenilirken, teröristin 12 kalıp halinde hazırlanmış 4 kilo TNT patlayıcıyı, canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzere iken öldürüldüğü belirlendi. Öldürülen A.Y. isimli teröristin yanında fünye ele geçirildiği belirtilirken, şahsın daha önce de terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan cezaevinde yattığı sırada DEAŞ'lı teröristlerle tanıştığı ve tahliye olduktan sonra örgüte katıldığı ortaya çıktı. Operasyon sonucunda öldürülen teröristlerden V.S. ve F.T.H.’nin Suriye’de kamplarda eğitim aldığı öğrenildi. Öldürülen teröristlerin yakın zamanda eylem için Suriye’den geldikleri belirtildi. Evde 4 kilo TNT patlayıcının ile beraber Kaleşnikof marka tüfeğe ait ve şarjöre takılı bin 500 mermi ele geçirildi.

Ev sahibi FETÖ’den hapis yatmış

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Bürosunun başlattığı soruşturma kapsamında ev sahibi, emlakçı ve evi kiralamada aracı olduğu iddia edilen bir kişi ile beraber 15 DEAŞ üyesi olmak üzere toplamda 18 kişi gözaltına alındı. Ev sahibi M.Ö.’nün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ örgütüne finans sağladığı ve örgütün il yapılanmasında mütevelli heyeti olduğu iddiasıyla bir süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

İlaç mümessili olarak tanıttı

Aylık 4 bin liraya emlakçı aracılığıyla kiraya verdiği evinde 5 teröristin öldürüldüğü M.Ö. ise, “Ben evi Ahmet Y.’ye kiraya verdim. Kendisini bana ilaç mümessili olarak tanıttı ve ailesiyle beraber kalacağını söyledi. Evde öldürülen şahısları tanımıyorum” dediği öğrenildi. Evi kiraladığı belirlenen örgüt üyesi Ahmet Y.'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

