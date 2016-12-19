Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Konya’da onlarca kaçak silah ele geçirildi

Konya’da onlarca kaçak silah ele geçirildi

Konya’da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak silah operasyonunda farklı kargo şirketlerine ait nakil araçlarında 23 adet, bir silah üreticisine ait ev ve iş yerinde ise üretim izni olmadan satışı yapılan 152 adet av tüfeği ele geçirildi.

Konyada onlarca kaçak silah ele geçirildi

19 Aralık 2016 15:46

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Konya karayolu üzerinde maliye ekipleriyle yaptığı yol kontrolünde iki ayrı kargo şirketine ait nakil araçlarını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde ikamet eden M.K.’ye ait olduğu belirlenen ve üretim izni olmadan satışı yapıldığı tespit edilen 5 adet kısa namlulu, 16 adet uzun namlulu olmak üzere toplam 23 adet av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Aynı olayla ilgili olarak M.K.’nin Beyşehir-Üzümlü’de bulunan evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 152 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Etiketler: konya jandarma, konya silah


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç