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Konya’da ormanlık alanda yangın

Konya’da ormanlık alanda yangın çıktı.

Konyada ormanlık alanda yangın

13 Temmuz 2017 14:13

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesinde bulunan Gümüştepe Mesire Alanı'na yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık bölgeden alevler ve dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada vatandaşların yangının çıktığı yer yakınından piknikçi olduğu tahmin edilen 3 kişinin kaçarak uzaklaştığı ihbarı üzerine polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yangın bölgesi çevresinde polis ekipleri tedbir alırken, 112 Acil Yardım ekibi de sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 

Mustafa Beşer


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