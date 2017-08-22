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Konya’da otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Konyada otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

22 Ağustos 2017 07:42
Konya’da otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Seydişehir- Konya Karayolu 40’ıncı kilometresi Bükçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 42 DJS 43 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yuvarlanarak derede durabilen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası sürücü ile araçta bulunan 3 yaşındaki kızı E. E. yaralanırken, sürücünün eşi Nimet E. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nimet E.’ in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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