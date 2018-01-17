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Konya'da otomobil ile pancar yüklü tır çarpıştı: 4 ölü

Konya'nın Çumra ilçesinde pancar yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Konyada otomobil ile pancar yüklü tır çarpıştı: 4 ölü

17 Ocak 2018 18:13

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çumra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 HA 290 plakalı otomobil ile pancar yüklü tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre hurdaya dönen otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada çarpışmanın etkisiyle pancar yüklü tır da yan yatarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 

Mustafa Yaşar Beşer-Davut Has
 

 

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