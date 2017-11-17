Diğer
Kategoriler

Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konyada otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

17 Kasım 2017 14:40

Kaza, 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Ankara istikametine giden Hüdaver K. idaresindeki 06 BK 4168 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Hüdaver K. ile Güldeniz K. (61), Emel N. (39) ve Yeter K. (33) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ömer Keleş

Etiketler: kaza, Konya, şarampol

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç