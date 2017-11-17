Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza, 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Ankara istikametine giden Hüdaver K. idaresindeki 06 BK 4168 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Hüdaver K. ile Güldeniz K. (61), Emel N. (39) ve Yeter K. (33) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş