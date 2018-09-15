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Konya'da otomobil takla attı: 3'ü bebek 6 yaralı

Konya'da otomobil takla attı: 3'ü bebek 6 yaralı
Konya'da otomobil takla attı: 3'ü bebek 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 3'ü bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaettin M. (28) idaresindeki 34 BL 8997 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, sanayi sitesine ait beton duvarın önündeki toprak sete çarparak takla attı. Ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile Remziye (22), Vefiye (69), Mahir Cuma (2), İbrahim Musa Minaz (1) ile 3 aylık Firdevs bebek, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ali Rıza Önses
 

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