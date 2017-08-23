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Konya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konyada otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

23 Ağustos 2017 12:01

Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. (42) yönetimindeki 42 ZB 990 plakalı otomobil, Beyşehir’den Seydişehir’e seyir halinde iken Çiçekler Mahallesi yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Tarla içerisinde bir ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Aysel Şensepetçi (42) ve Erdoğan Çimen (42) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan sürücü Ramazan Ç, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Ali Rıza Önses


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