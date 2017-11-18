Konya'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Ereğli-Karaman yolu Adabağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali S. 07 GHY 14 plakalı otomobil, aynı yöndeki Fahrettin S. idaresindeki 70 FS 263 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 57 yaşındaki Cenen Kütahya olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Ali S. ve Hüseyin E. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Özcan Saraç

