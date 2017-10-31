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Konya’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Konya’da park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alevler içinde kaldı. Yangına vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

Konyada park halindeki otomobil alev alev yandı

31 Ekim 2017 13:59
Park halindeki otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin yakınında çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 42 FLS 10 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motor kısmında yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüplerini alarak müdahalede bulundu. Çok sayıda yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılan yangın, daha sonra itfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Otomobilin alev alev yanması ve vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi doktor olan Ali Ateş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

Özcan Saraç

Etiketler: Konya, otomobil, yangın

 

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