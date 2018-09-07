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Konya’da PKK propagandası yapan 7 zanlı gözaltına alındı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 7 şahıs gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.

Konyada PKK propagandası yapan 7 zanlı gözaltına alındı

07 Eylül 2018 10:50

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yeniceoba Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aralarında bir kadının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital doküman ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İşlemlerin ardından Cihanbeyli Adliyesine sevk edilen şahıslardan H.H.U., D.G., S.Y., D.E. ve E.T. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Mustafa D. ve T.G. tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. T.G. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, Mustafa D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

H. İbrahim Parlak
 

Etiketler: gözaltı, Konya, pkk

 

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