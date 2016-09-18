MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Alban Meha, uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf, topu güçlükle kurtardı.
13. dakikada Meha’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin hemen yanından auta gitti.
17. dakikada Selçuk Şahin’in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Serdar Gürler, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
28. dakikada Nejc Skubic’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Rangelov’un kafa vuruşu üstten auta çıktı.
30. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası dışında sağ çaprazdan şutunda kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle topu çeldi. Ardından topa hareketlenen Vedat Muriç’in şutunda defans topu kornere yolladı.
46. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler’in ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Vedat Muriç’in şutunda meşin yuvarlak doğrudan auta çıktı.
52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Çamdalı’nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
76. dakikada Skubic’in sağdan sıfıra inerek yaptığı ortada arka direkte topa iyi yükselen Douglas’ın kafasında meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
78. dakikada defansın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Stancu’nun vurmakta geçicince Serkan Kırıntılı yatarak meşin yuvarlağı rakibinin ayağında aldı.
88. dakikada Uğur Çiftçi, ceza sahası içinde ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-1
89. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Rijad Bajic’in şutunda kaleci Hopf topun filelere gitmesine engel oldu.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydunus xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan Fındıklı x, Douglas x, Ali Turan x, Ömer Ali x (Halil İbrahim dk. 86 ?), Ali Çamdalı x, Rangelov x, Vukovic x, Meha x (Milosevic dk. 62 x), Hora x (Riad Bajic dk. 62 x), Skubic xx
Yedekler: Kaya, Selim Ay, Jens Jonsson, Hadziahmetovic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Çalık xx, Serdar Gürler xx (Aydın Karabulut dk. 85 ?), İrfan Can xx (Issah dk. 73 x), Ahmet Oğuz xx, Landel xx, Vedat Muric xx (Rantie dk. 80 ?), Selçuk Şahin xx, Palitsevich xx, Uğur Çiftçi x, Stancu xx
Yedekler: Nihat Şahin, Kulusic, Halil İbrahim, Khalili
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Serdar (dk. 17) (Gençlerbirliği), Uğur Çiftçi (dk. 88 k.k.) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Rangelov, Douglas, Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), İrfan Can, Palitsevich (Gençlerbirliği)