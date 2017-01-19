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Konya’da sınıf öğretmeni 'hareketli hedef taşıyıcı' yaptı

Konya’nın Ereğli ilçesinde sınıf öğretmeni Necmi Karaca, hareketli hedeflerin daha kolay vurulmasını sağlayan 'hareketli hedef taşıyıcı' üretti.

Konyada sınıf öğretmeni hareketli hedef taşıyıcı yaptı

19 Ocak 2017 15:17

Ereğli ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Necmi Karaca (52), 2010 yılında hareketli hedef taşıyıcı üretmeye karar verdi. Çocukluğundan beri elektronik eşyalarla uğraşan Necmi Karaca, akü ile çalışan ve sağa sola hareket edebilen hatta hızı ayarlanabilen cihaz üretti. Karaca, ürettiği hareketli hedef taşıyıcıyı terörle mücadelede etkin rol oynayabileceği düşüncesiyle bazı askeri birliklere de gönderdi.

Hareketli hedefleri vurmak için askeri birliklere bu cihazdan üretebileceğini söyleyen Necmi Karaca, tek isteğinin seri üretime geçmek olduğunu kaydetti. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bu cihazın ray üzerine kurulduğunu belirten Necmi Karaca, “Sistemin tamamı akü ile çalışıyor. İleri ki zamanlarda tamamen güneş paneli ile şarj edilebilir bir şekilde bir şey düşünüyorum. İstenen hızla ve yönde ayarlanabiliyor. Tamamen atıcının refleksini harekete geçirmek için dizayn edilmiş bir makinedir” dedi. 

Aletin seyyar olduğu için her yere taşınabildiğini de dile getiren Karaca, bu cihazın başka örneklerini de geliştirebileceğini vurgulayarak talepler doğrultusunda üretimi arttıracağını sözlerine ekledi.
Cihazı ilk olarak deneyen Ereğli Avcılar Kulübü Başkanı Cumali Kayaaslan ise, “Böyle bir buluşu bize kazandırdığı için Necmi hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir buluş ve atıcılığa bazı şeyler katacağına inanıyorum. Ereğli’mizi böyle güzel şeylerle tanıtmak gurur verici bir tablo” ifadelerini kullandı. 

Özcan Saraç
 

Etiketler: necmi karaca


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