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Konya'da son 14 yılın en yoğun kar yağışı

Konya son 14 yılın en yüksek kar yağışını alırken, kar yüksekliği il merkezinde 37 santimetreyi buldu.

Konyada son 14 yılın en yoğun kar yağışı
Konya'da son 14 yılın en yoğun kar yağışı - Foto Galeri

24 Aralık 2016 09:56
Konya'da son 14 yılın en yoğun kar yağışı - Tıkla İzle

Kurak bir yaz geçiren Konya Ovası’nda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler karda kaymanın keyfini çıkardı. Şehir merkezinde ise iş makineleri caddelerde, temizlik görevlileri ise kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirten Meteoroloji 8. Bölge Müdür Vekili Zekeriya Taştan, “Bu yoğun kar yağışı Çarşamba ve Perşembe gününden itibaren sürüyor. Cumartesi’ye kadar da hafif aralıklarla kar yağışını bekliyoruz. Pazar günü kar yağışı beklemiyoruz ancak Pazartesi erken saatlerden itibaren bölgemizin kuzeybatı kesimlerinde sis meydana gelecek, öğlen saatlerinden itibaren kar yağışına geçeceğiz. Bu yağış Pazartesi gece tekrar kesilecek. Salı günü kar yağışı beklemiyoruz. Çarşamba günü öğlen saatlerinden sonra çok etkili bir kar yağışı bekliyoruz“ dedi.

“37 santim ile son 14 yılın en yüksek kar yağışı oldu"
Son yıllardaki ekstrem değerlere de değinen Taştan, “Şu anda bizim Konya’da ölçtüğümüz 37 santim. Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda 1988 yılının Kasım ayında 40 santim olmuş, 1975 yılında 35 santim, 2002’nin Aralık ayında ise 32 santim olarak değerleri ölçmüşüz. Ekstrem değerlerimiz bunlar. 37 santim ile son 14 yılın en yüksek kar yağışı oldu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Yerde bulunan karın erimeyeceğini söyleyen Zekeriya Taştan, “Kar erimeyecek, yetkililer ve ilgililerin ona göre tedbirlerini almalarını tavsiye ederiz. Sıcaklıklar da sıfırın üstüne hiç çıkmayacak. Gece hava sıcaklıkları -5, -6 civarında olacak, gündüz sıcaklık ise en yüksek 0 ile -1 olacak. Dolayısıyla bu sıcaklıkta kar erimesi olmayacağından yağacak kar mevcut karın üstüne düşecek ve kar yüksekliği daha da artabilecektir” diye konuştu.

Vatandaşlar ise, Konya Ovası'nda uzun yıllardır kuraklık yaşandığını belirterek, bu kar yağışının kuraklığa çare olacağını söyledi. Konyalı bir esnaf ise, kardan küçük bir kale yaparak Türk bayrağı astı.  

Uğur Sarı

Etiketler: kart yağışı, Konya


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