Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Aydınlık tramvay durağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Furkan O. ve arkadaşı Oğuz K. cadde üzerinde yürüdükleri sırada karşılaştıkları Suriyelilerle laf atma meselesi yüzünden tartıştı. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma daha fazla büyümeden sonra erdi.

Ardından Furkan O. ve Oğuz K., tramvaya binmek için gittikleri durakta daha önce tartıştıkları Suriyelilerle karşılaştı. Furkan O. ve Oğuz K., iddiaya göre ücret vermeden turnikeden geçip tramvaya binmek isteyen Suriyelileri uyarınca yine tartışma çıktı.

Tartışmanın bu kez büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan O. sırtından, Oğuz K. ise karnından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kavga sonrası şüpheliler kaçarken, yaralı 2 gence ilk müdahaleleri sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı.

Yaralılardan Furkan O. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Oğuz K. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde 1 adet bıçak bulan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Ataş - Mustafa Beşer