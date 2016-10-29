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Konya'da tekrar gözaltına alınan 18 rütbeli askere tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Konya 3. Ana jet Üs Komutanlığına yönelik düzenlenen operasyonda mahkemece serbest bırakılan 18 rütbeli asker, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra ikinci kez çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


29 Ekim 2016 12:27

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına 20 Ekim tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY operasyonu düzenlenmiş, örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen ve aralarında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayların da yer aldığı 47 rütbeli asker gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkarılan 47 şüpheliden 29’u tutuklamış, 9’u adli kontrol olmak üzere 18’i serbest kalmıştı. Mahkemenin kararına savcılık itirazda bulununca 18 rütbeli asker yeniden gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 18 kişi adliyeye sevk edildi. İkinci kez hakim karşısına çıkan 18 asker, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 rütbeli askerin tamamı tutuklandı. 

Selman Ayas

Etiketler: Konya


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