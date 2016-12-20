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Konya'da terk edilmiş çalıntı araçta bomba paniği

Konya’nın Kulu ilçesinde terk edilmiş çalıntı araç, bomba paniğine neden oldu.


20 Aralık 2016 17:36

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Fevziye Mahallesi'nde yol kenarında terk edilmiş vaziyette bulunan 06 MKU 84 plakalı otomobil, yoldan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar tarafından jandarmaya ihbar edildi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından plakadan yapılan sorgulamada, otomobilin Ankara'dan çalındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine araçta bomba olması ihtimaline karşı Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndan istenilen bomba uzmanı ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından terk edilmiş olan çalıntı otomobilde can ve çevre güvenliği sağlanarak incelemeler yapıldı. Otomobilde yapılan aramalar sonrasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine çekici yardımı ile araç otoparka çekildi. Çalıntı otomobilin sahibine haber verildiği belirtilirken, vatandaşlardan bu tür olaylarda şüphelendikleri kişi, kişiler ve her türlü araçlarla ilgili en kısa zamanda emniyet güçlerine ihbarda bulunmaları istendi. 

Ömer Keleş
 

Etiketler: bomba paniği, Konya


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