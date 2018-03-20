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Konya'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Konya'da, nevruz öncesi terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Konyada terör operasyonu: 8 gözaltı

20 Mart 2018 10:04

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya nevruz öncesi kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında terör örgütüne destek verdiği iddia edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şüphelilerden Aziz B. sağlık kontrolüne getirildiği sırada, "Vatanımı seviyorum. Türkiye'mi çok seviyorum, Vatanıma canım kurban. En büyük Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülkedir. Türkiye için canımı feda ederim" demesi dikkat çekti.  

Mustafa Beşer-İbrahim Yetkin
 

 

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