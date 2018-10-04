Konya'da trafik kazası: 2 yaralı !

Kaza, Talat Paşa Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (18) idaresindeki 42 ERE 63 plakalı motosiklet, Sanayi Caddesi üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan ve aniden dönüş yapan M.K. (56) yönetimindeki 06 RVN 06 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü A.U. hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.