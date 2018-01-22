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Konya’da trafik kazası: 4 yaralı !

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konyada trafik kazası: 4 yaralı !

22 Ocak 2018 15:55

Kaza, Akşehir Atakent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 16 EB 976 plakalı otomobil; kırmızı ışıkta bekleyen İsmail K. idaresindeki 03 VL 899 plakalı otomobil, Mehmet K. idaresindeki 03 EY 015 plakalı otomobil ve Celal A. idaresindeki 61 K 14467 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 plakalı otomobil D-300 karayolunda yan yattı. Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan Naciye K, Şamil K, Ali K. ve İsmail K. çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cemal Filiz

Etiketler: Konya, trafik kazası

 

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