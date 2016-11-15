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Konya’da üç ayrı kaza: 35 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sazlık yangınının oluşturduğu yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü karayolunda 5'er dakika arayla meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 35 kişi yaralandı.

Konyada üç ayrı kaza: 35 yaralı

15 Kasım 2016 11:25

Edinilen bilgiye göre, kazalar Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 12. kilometresinde Karadiken sazlıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sazlıklarda çıkan yangının karayolu üzerinde oluşturduğu yoğun duman tabakası, iddiaya göre sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Beyşehir yönüne seyir halinde olan A.S. idaresindeki 42 ZS 211 plakalı otobüs, aynı istikamette seyir halinde olan S.Ö.’nün kullandığı otomobile yoğun duman yüzünden sürücünün önünü görememesi üzerine arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan 1 öğrenci ile otomobilin sürücüsü ve araç içerisindeki 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Bu kazanın 5 dakika sonrasında aynı noktaya yakın yerde 42 AIG 55 plakalı otobüs, 42 GBJ plakalı okul servis aracına arkadan çarptı. Bu kazada da 21'i öğrenci 32 kişi yaralandı. Kazadan 5 dakika sonra aynı noktaya yakın yerde 2'si kamyonet, 1'i otomobil olmak üzere toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Bu kazada, araçlarda maddi hasar oluşurken, diğer kazalarda yaralanan 35 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu, acil serviste ayakta tedavilerinin yapılması sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.

Karayolunda aynı bölgede peş peşe yaşanan trafik kazalarının ardından önlem alan jandarma ekipleri, dumanla kaplı yolda olası diğer kazaların önüne geçmek için önlem aldı. Kazaya karışan araçlar, adrese sevk edilen kurtarıcılarla çekilerek yol trafiğe açıldı.
Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Rıza Önses
 

Etiketler: kaza, Konya


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