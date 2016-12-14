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Konya’da uçuşlar başladı

Konya’da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iptal edilen uçuşlar saat 13.30 itibariyle yeniden başladı.

Konyada uçuşlar başladı

14 Aralık 2016 13:52

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden bu yana Konya Havaalanı’na iniş ve kalkışlar kar yağışı nedeniyle yapılamıyordu. Olumsuz hava koşulları ve yoğun tipi nedeniyle İstanbul’dan Konya’ya gelen tarifeli iki yolcu uçağı ile bir umre uçağı Konya Havaalanı’na inemeyince uçaklar Antalya Havalimanı’na iniş yapmıştı. Tipinin durmasının ardından apronlar hızlı bir şekilde temizlenmeye başlandı. Hava koşullarının da düzelmesiyle uçuşlar saat 13.30 itibariyle yeniden başladı.

Almanya'nın Hannover kentine gitmek üzere aktarmalı uçuşu için sabah havaalanına geldiğini belirten Nuri Şahin, "İstanbul'dan Hannover havaalanına gidecektik. Hava şartları nedeniyle uçağımız iptal oldu. Yetkililer uçuşların olmadığını söylediler. Allah izin verirse Cuma günü sabah uçacağız" diye konuştu.

Umreye gitmek üzere uçuşu olduğunu ve havaalanına geldiğini belirten Niyazi Kazık ise Medine'ye gitmek için havaalanına saat 07.30'da geldiğini söyleyerek, kar nedeniyle uçuşların iptal olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Konya Havalimanı Müdürü Nail Sapsağlam da, "Hava şartları akşam 9’dan sonra bozulmaya başladı. Fakat 9’da İstanbul uçağımız indi. Bunun kalkışı aşırı rüzgar başlaması nedeniyle iptal oldu. Çünkü hamleli rüzgar diye bahsettiğimiz aşırı yan rüzgarlar neticesiyle tipiyle birlikte 45 knotu bulan rüzgar gerçekleşti Konya’da. Meteoroloji bunun ihbarını verdi, fakat yapılacak bir şey yok. Bu hadise gerçekleşince arkasından uçakların iptal bilgisini vermeye başladık biz ilgililere. Hem havayolu kuruluşları vatandaşlara bilgilendirme yaptı, hem de biz buradaki yolculara gereken işlemi yaptık. Fakat bundan sonrası için beklentiler meteorolojiyle görüşülünce, bunun yaklaşık 24 saat boyunca devam edeceği tahminleri verildi. 24 saat boyunca verileceği tahminleri gerçekleşince de 24 saat boyunca havalimanı notamla, uçuşların aksayacağı bilgisini havalimanlarına verdi. Onlarda ihtiyatlı olarak öğleden sonraya kadar uçuşların iptal bilgisine ulaştırdılar ilgililere. Şuan da hava şartları biraz daha iyileşiyor. Öğleden sonra eğer ki durum iyiye giderse biz notamı kaldırıyoruz ve uçuşları tekrar açıyoruz. Hem kar temizliği devam ediyor, hem de çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Apron temizliğinin ardından hava şartlarının da düzelmesiyle uçuşların saat 13.30 itibariyle başladığı belirtildi. 

Ahmet Ataş - Barış Gök - Uğur Sarı

Etiketler: Konya, uçuşlar


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