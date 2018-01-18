Diğer
Kategoriler

Konya’da ulaşıma kar engeli

Konya’da bazı şehirlerarası karayolları etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle araç geçişine kapatıldı.

Konyada ulaşıma kar engeli

18 Ocak 2018 22:12

Akşam saatlerinde şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Yoğun tipi ve kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelen kazalar nedeniyle Konya-Afyonkarahisar karayolu ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi. Öte yandan, Konya-Antalya karayolunun da kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapalı olduğu öğrenildi. Bazı sürücüler 3 saattir yolda beklediklerini söyledi. 

Mustafa Yaşar Beşer - Çağrı Cihan Yıldız - Davut Has
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç