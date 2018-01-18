Konya’da ulaşıma kar engeli

Akşam saatlerinde şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Yoğun tipi ve kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelen kazalar nedeniyle Konya-Afyonkarahisar karayolu ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi. Öte yandan, Konya-Antalya karayolunun da kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapalı olduğu öğrenildi. Bazı sürücüler 3 saattir yolda beklediklerini söyledi.

Mustafa Yaşar Beşer - Çağrı Cihan Yıldız - Davut Has

