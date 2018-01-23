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Konya’da yangın paniğe sebep oldu

Konya'da bir hafta önce boşaltılan ev, henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, vatandaşların film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Konyada yangın paniğe sebep oldu

23 Ocak 2018 23:47

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Köknarlı Sokak içerisindeki 3 katlı binanın 3’üncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 3’üncü katında yaşayan öğrenciler bir hafta önce daireyi boşalttı. Ev sahibi Abdurrahman D. kiracıları evden ayrıldıktan sonra dairede son kontrolleri yaparak daireyi kapattı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada ekiplerin çalışmasını film izler gibi izleyen vatandaşlar dikkat çekti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin
 

 

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