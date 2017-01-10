Konya'da okullara kar tatili

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü il merkezinde (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okulların 1 gün tatil edildiği belirtilerek, "Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamileler, engelliler (harp malulü ve gazilerden yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar), gündüz kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.