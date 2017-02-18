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Konya'da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Konya’da 3 gündür haber alınamayan yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Konyada yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

18 Şubat 2017 11:33
Konya'da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk sahibi 82 yaşındaki Sadık ve eşi 80 yaşındaki İsmet Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları, yaşlı çiftin kapıyı açmaması üzerine birinci kattaki dairenin balkon kapısından içeri girdi.

Çiftin cansız bedeniyle karşılaşan yakınları polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı. Doğan çiftinin yaklaşık 3 gün önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Yaşlı çiftin cesedi, otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Etiketler: Konya, yaşlı çift


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