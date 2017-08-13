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Konya’da yol kenarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Konya’da poliste kayıp başvurusu bulunan bir kişi, baraj bölgesindeki yolun kenarında başından vurulmuş halde bulundu.

Konyada yol kenarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

13 Ağustos 2017 14:05
Yol kenarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Altınapa Barajına piknik yapmak ve balık tutmak için giden bir aile, yol kenarında hareketsiz bir kişinin yerde yattığını görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde başından tek kurşunla vurulmuş olan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucunda cesedi bulunan kişinin, merkez Karatay ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 36 yaşındaki Rıza Özkan'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma, yaptığı araştırma sonucunda başından tek kurşunla vurularak öldürülen Rıza Özkan'ın öldürüldükten sonra bir araçla araziye atıldığı tahmini üzerinde duruyor. Yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mustafa Beşer

Etiketler: erkek cesedi, Konya, yol kenarı


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