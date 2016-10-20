Kaza, Beyşehir-Hüyük Karayolu'nun 16.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ç. yönetimindeki 42 HVE 64 plakalı yolcu midibüsü, Beyşehir-Hüyük Karayolu'nun 16.kilometresinde Yelken mevkiinde şarampole devrilerek yan yattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs içerisinde bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 23'ü öğrenci toplam 27 kişi yaralandı. Kazada sonrası yaralanan yolcular, adrese sevk edilen ambulanslar tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve 3 yaralanan yolcunun ise kontrol amaçlı olarak Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.Kaza haberinin ardından Beyşehir Kaymakam Vekili Haydar Köktaş ile Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, hastaneye gelerek yaralı öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kazayı yara almadan atlatan ve ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılan servis sürücüsü Hasan Ç., trafik ekiplerine kazanın hemen ardından gelen bir kamyonun kendisini geçmek isterken sıkıştırmak suretiyle arkadan çarparak aracının devrilmesine neden olduğunu iddia etti. Jandarma ekipleri, sürücünün bu ifadesi üzerine kazaya neden olduğu ileri sürülen kamyon sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Rıza Önses

