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Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 38 yaralı

Konya’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 38 kişi yaralandı.

Konyada yolcu otobüsü devrildi: 38 yaralı

19 Ocak 2018 10:52

Kaza, 04.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedih Ü. yönetimindeki 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 38 yolcu olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, karayolu dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle uzun süre trafiğe kapatılmıştı.

 

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