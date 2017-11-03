Konya’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre D. idaresindeki 03 VK 644 plakalı otomobille iddiaya göre cadde üzerinde aşırı hız yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hurdaya dönen araçta bulanan sürücü Emre D. İle Şule K.’yi(21) araçtan çıkarttı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin