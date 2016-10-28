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Konya’daki serbest bırakılan 18 rütbeli asker tekrar gözaltına alındı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 47 rütbeli askerden, mahkeme tarafından serbest bırakılan 18'i yapılan itiraz sonucunda yeniden gözaltına alındı.

Konyadaki serbest bırakılan 18 rütbeli asker tekrar gözaltına alındı

28 Ekim 2016 10:38

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim’de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na operasyon düzenlemiş ve aralarında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayların bulunduğu 47 rütbeli asker gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 29’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 kişi de serbest bırakılmıştı.

Operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık mahkemenin serbest bıraktığı 18 kişi için itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmesi üzerine serbest bırakılan 18 rütbeli asker polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilecek. 

Selman Ayas
KONYA 


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