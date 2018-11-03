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Konya'daki uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

Konya'daki uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
Konya'daki uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Salı günü şafak vakti ilçede torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 17 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 105 adet çeşitli markalarda uyuşturucu hap, 72 paket 23,58 gram eroin, 10 paket 17,06 gram esrar, 4 kök halinde kenevir bitkisi ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bir miktar para geçirildi. 2 şahsım daha gözaltına alındığı operasyonda gözaltı sayısı 15'e çıktı.

15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi, sorgularının ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkan 13 şüpheliden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

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