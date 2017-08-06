Konya’daki yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında: Yaşar Şahinöz

Kaza, 26 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Yaka Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaka Mahallesi’ndeki evinden eski arkadaşlarıyla buluşmak için çıkan 80 yaşındaki Yaşar Şahinöz, otobüsü binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bir üniversitede profesör olan Aydan Ö. idaresindeki 42 DND 34 plakalı cip, ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkınca yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Şahinöz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek ağır yaralanan Yaşar Şahinöz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığı sırada kalbi duran Yaşar Şahinöz'ün sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tekrar kalbi çalıştırıldı. Beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Yaşar Şahinöz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası cip sürücüsü Aydan Ö. adlı kadın, polise verdiği ilk ifadesinde yaşlı adamın önüne atladığını söylediği öne sürüldü. Polisteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Aydan Ö.'nün tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Sürücünün serbest bırakılmasına üzüldük"

Kazada babasını kaybeden emekli öğretmen Hasan Hüseyin Şahinöz, olaydan sonra sürücünün kendilerine gelip ne bir taziye bulunduğunu ne de bir özür dilediğini söyleyerek, sürücünün serbest bırakılmasına üzüldüklerini ifade etti. Kazadan sonra büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Hasan Hüseyin Şahinöz, “Olay 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 10.30 civarında oldu. Babam Yaka Mahallesindeki bahçemizden, çarşıya arkadaşlarını ziyaret etmek ister ve şu güzergahtan gelir. Otobüs durağına geçmek için kaldırımdan iki adım attığı anda tali yoldan beyaz cip ile çıkan hanımefendi, kendisi akademisyen buradan kontrolsüz çıkarak hızlı bir şekilde babama kaldırıma iki adım kala vurmuş. Babam beyin kanaması ile hastaneye kaldırılır ve hastanede yapılan müdahaleler sonucunda hayatını kaybetti. Sonuçta kaza mahallinde hanımefendi, 'Ben vurmadım. Ben durdum amca geldi bana vurdu' diyerek ifade vermiş. Dutlukır Polis Merkezinde görevli polisler gelip villadan kamera görüntülerini almış. Görüntüleri savcı beye iletmişler. Buna rağmen bu hanımefendi tutuklanmamış" şeklinde konuştu.

"Türk adaletinin mutlaka tecelli edeceğini inanıyorum"

Babasını trafik kazasında kaybeden Hasan Hüseyin Şahinöz, "Aradan bir gün sonra ben kendim bu villaya giderek aynı görüntüleri CD'ye aktardım ve savcı beye tekrar vicdani rahatsızlığımı belirterek, babamı dikkatsizlik sonucu ölümüne sebebiyet vermiş olan bu hanımefendinin tutuksuz kalmasına itiraz dilekçesini yazdım ve görüntülerle beraber savcı beye izlettim. Çok açık ve net görülüyor ki babama hanımefendinin vurarak babamın ölümüne sebebiyet verdiği çok aşikar olarak izlenmektedir. Türk adaletinin mutlaka tecelli edeceğini inanıyorum. Dünyevi veya uhrevi adaletin, ilahi adaletin muhakkak tecelli edeceğini ve Cenabı Allah'ın her şeye kadir olduğuna inanıyorum. Her şeyin üzerinde Türk adaleti ve hukukunun doğru tecelli etmesini istirham ediyorum" dedi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Cadde üzerinde işyeri bulunan ve olaya şahit olduğunu ifade eden Fikret Aydoğdu ise, "O gün olayı gördüm. Çalışıyordum, çalıştıktan sonra oturuyorduk. Çay içerken buradan ansızın bayan çıktı. Sekiz saniye falan ancak sürdü sürmedi veyahutta yönümü döndürdüm zaten amcaya vurdu. Amcanın kafasını tam kaportanın üzerinde gördüm. Amca arka üstü düştü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kazadan sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Şahinöz'e ara sokak çıkışında bir süre araçların geçmesini bekleyen cipin kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkarak çarptığı görülüyor.

Mustafa Beşer