Diğer
Kategoriler

Konyalı şehidin baba ocağına ateş düştü

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut'un Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Konyalı şehidin baba ocağına ateş düştü

01 Nisan 2018 16:19

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 25 yaşındaki Konyalı Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çocuklarının yaralı olduğu haberini alan aile, iki gün önce Siirt'e hareket etti. Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşının saat 17.00 sıralarında Konya'ya getirilerek Ereğli'ye götürüleceği, yarın da defnedileceği öğrenildi. Üç kardeşten en büyüğü olan Emre Dut'un kardeşi Akif Dut'un da sözleşmeli er olduğu ve Afrin operasyonunda görev aldığı öğrenildi. 

Şehidin halasının oğlu Bilgin Kamış, "Emre göreve başlayalı 5 ay olmuştu. Jandarma Özel Harekat'taydı. Siirt Eruh'ta iki gün önce yaralanmıştı. Bugün sabah 9’da kaybettik. Diğer kardeşi de sözleşmeli er olarak Afrin'de görev yapıyordu. O da yeni başlamıştı, ailesi şu an Siirt'te. Akşam şehidimizin cenazesi gelecek, yarın öğlen kaldırılacak" dedi.

Şehit haberi ile üzüldüklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, “Şehidimizin küçük kardeşi de Afrin'de teröristlerle mücadele etmektedir. Bu vatan evlatları olduğu müddetçe hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Şehidimizin ailesi şu an Siirt'te, orada yapılacak törenden sonra şehidimizin naaşı akşam saatlerinde Ereğli'ye gelecek. Yarın da şehidimizi toprağa vereceğiz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. 

Babaevine gelen Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

Özcan Saraç

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç