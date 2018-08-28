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Konyalı şehidin baba ocağına ateş düştü! Şehit Piyade Er Osman Karağlı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde devrilen askeri araçta şehit olan Piyade Er Osman Karağlı’nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’ndeki baba ocağına ateş düştü.

Konyalı şehidin baba ocağına ateş düştü! Şehit Piyade Er Osman Karağlı

28 Ağustos 2018 19:53

Beyşehir Kaymakam Vekili Yusuf Gemici, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu,Garnizon Komutan Vekili ve Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Aydın Durmuş, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Özkan, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, oğullarının şehit olduğunu haber vermek üzere sağlık ekipleri ile birlikte Karaali Mahallesi’ne geldi. Burada, şehit askerin baba evine gelen protokol, nakliyeci olan babası Osman Karağlı’nın İstanbul’da bulunması sebebiyle sağlık ekipleri nezaretinde dedesi, amcası ve annesine çocukları Osman Karaağlı’nın şehadet haberini verdi. İşi sebebiyle İstanbul’da olan baba Osman Karaağlı’ya ise acı haberin yakınları tarafından telefonla verildiği öğrenildi. Şehit askerin annesi ve kardeşleri ise acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından sinir krizi geçirenlere müdahalede edildi. Şehit askerin bazı yakınları ise ambulans tarafından sedyeye alınarak hastaneye götürüldü.

Terhisine 5 aydan kısa süre kalmış

Şehit askerin baba evine Türk bayrakları asılırken, evin önüne Beyşehir Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu tarafından ise evin önünde Kur’an-ı Kerim okundu. Terhisine yaklaşık 5 aydan az bir süre kaldığı belirtilen 20 yaşındaki bekar olan şehit askerin kurban bayramı öncesinde hasat döneminde iznini geçirmek üzere köyüne geldiği ve izninin bitimini müteakip tekrar birliğine katılmak üzere Hakkari’ye döndüğü öğrenildi.  

 

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