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Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araçla çarpışması sonucu şehit düşen polis memuru Ali Ergün’ün cenazesi, baba ocağı olan Konya’nın Akşehir ilçesine getirildi.

Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

12 Şubat 2018 22:15
Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi - Tıkla İzle

Şehit polis memuru 29 yaşındaki Ali Ergün için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Hükümet Konağı önünde cenaze töreni töreni düzenlendi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere uçakla memleketi Konya’ya gönderildi. Konya Havaalanı'na getirilen şehidin cenazesi, buradan karayolu ile Akşehir ilçesine götürüldü. Cenaze Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, morg önünde bekleyen şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Hastane morgu önünde şehidin cenazesini Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Osman Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Abdurahman Çardakoğlu, şehidin ailesi ve yakınları karşıladı.

Şehit polis Ali Ergün’ün cenazesi, yarın Nasreddin Hoca Meydanı’nda öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği'ne defnedilecek. 

Cemal Filiz

 

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